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    Боевики обстреляли ракетами христианский квартал Дамаска, есть раненые

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Христианский квартал Кассаа в Дамаске подвергся ракетному обстрелу со стороны боевиков в Восточной Гуте, ранения получили три мирных жителя.

    Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в столичной полиции.

    "Ракета из Восточной Гуты разорвалась в квартале Кассаа. Ранения получили два ребенка и женщина", - рассказал собеседник агентства.

    Район Кассаа расположен вплотную к старому городу, менее чем в километре от линии фронта Восточной Гуты со стороны поселения Джобар.

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