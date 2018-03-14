Боевики обстреляли ракетами христианский квартал Дамаска, есть раненые

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Христианский квартал Кассаа в Дамаске подвергся ракетному обстрелу со стороны боевиков в Восточной Гуте, ранения получили три мирных жителя.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в столичной полиции.

"Ракета из Восточной Гуты разорвалась в квартале Кассаа. Ранения получили два ребенка и женщина", - рассказал собеседник агентства.

Район Кассаа расположен вплотную к старому городу, менее чем в километре от линии фронта Восточной Гуты со стороны поселения Джобар.