Боевики обстреляли паломников в одной из святынь в Кабуле, восемь погибших - ОБНОВЛЕНО

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Не менее восьми человек погибли и более 30 получили ранения при нападении боевиков на одну из шиитских святынь в Кабуле, передает Report со ссылкой на агентство Пажвак.
Нападение на усыпальницу Сахи устроили трое боевиков, переодетых полицейскими. Они обстреляли паломников, а один из них подорвал себя.
Стражам порядка удалось застрелить еще одного нападавшего.
***20:18
Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Боевики обстреляли паломников в одной из шиитских святынь в Кабуле.
Об этом передает Report со ссылкой на телеканал TOLO News.
По данным полиции, в районе усыпальницы Сахи также произошел взрыв.
Точное число раненых или погибших пока неизвестно.
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