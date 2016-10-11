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    Боевики обстреляли паломников в одной из святынь в Кабуле, восемь погибших - ОБНОВЛЕНО

    Нападение на усыпальницу Сахи устроили трое боевиков

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Не менее восьми человек погибли и более 30 получили ранения при нападении боевиков на одну из шиитских святынь в Кабуле, передает Report со ссылкой на агентство Пажвак.

    Нападение на усыпальницу Сахи устроили трое боевиков, переодетых полицейскими. Они обстреляли паломников, а один из них подорвал себя.

    Стражам порядка удалось застрелить еще одного нападавшего.

    ***20:18

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Боевики обстреляли паломников в одной из шиитских святынь в Кабуле.

    Об этом передает Report со ссылкой на телеканал TOLO News.

    По данным полиции, в районе усыпальницы Сахи также произошел взрыв.

    Точное число раненых или погибших пока неизвестно.

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