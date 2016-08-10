Боевики обстреляли из минометов похоронную процессию на юге Сирии

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Террористы обстреляли из минометов похоронную процессию в пригороде Сувейда на юге Сирии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сирийский телеканал "Ад-Дунья".

По данным телеканала, боевики вели обстрел из поселения Тель-Сааб во время похорон бойцов народного ополчения.

Ранее сирийский телеканал сообщил со ссылкой на собственный источник, что правительственным войскам удалось уничтожить к востоку от Сувейда колонну из четырех бензовозов, которая принадлежала террористической группировке "Исламское государство" (ИГ). Также ликвидирован отряд террористов в деревне Барек.