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    Боевики обстреляли из минометов похоронную процессию на юге Сирии

    Боевики вели обстрел из поселения Тель-Сааб во время похорон бойцов народного ополчения

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Террористы обстреляли из минометов похоронную процессию в пригороде Сувейда на юге Сирии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сирийский телеканал "Ад-Дунья".

    По данным телеканала, боевики вели обстрел из поселения Тель-Сааб во время похорон бойцов народного ополчения.

    Ранее сирийский телеканал сообщил со ссылкой на собственный источник, что правительственным войскам удалось уничтожить к востоку от Сувейда колонну из четырех бензовозов, которая принадлежала террористической группировке "Исламское государство" (ИГ). Также ликвидирован отряд террористов в деревне Барек.

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