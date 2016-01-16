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    При атаке на отель в столице Буркина-Фасо убиты 20 человек - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

    Аль-Каида взяла ответственность за теракт

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ После нападения на отель Splendid в деловом районе столицы Буркина-Фасо погибли 20 человек.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом рассказал директор одной из больниц города Уагадугу, который разговаривал с очевидцами атаки.

    Он также сообщил, что 15 человек госпитализированы с огнестрельными ранениями и травмами от падений.

    Согласно сообщениям в соцсети «Твиттер», «Аль-Каида» взяла ответственность за теракт в Буркина-Фасо.

    ***02:45

    Боевики напали на отель Splendid в столице Буркина-Фасо Уагадугу.

    Как передает Report со ссылкой на BBC, отмечается, что нападение произошло на отель, который находится в столичном деловом районе.

    По словам очевидцев, вооруженные люди подожгли машины возле гостиницы, а также стреляли в воздух до прибытия сотрудников правоохранительных органов.

    По сообщению агентства Reuters, у отеля произошла ожесточенная перестрелка.

    Сообщается, что отель находится возле международного аэропорта. По информации источников, на отель напали от трех до четырех вооруженных людей.

    В Посольстве США в Уагадугу заявили, что были в курсе инцидента и внимательно следят за ситуацией.

    Кроме того, неизвестные, предположительно исламисты, захватили заложников в крупнейшем отеле столицы Буркина-Фасо города Уагадугу.

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