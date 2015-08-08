Боевики напали на объект НАТО в столице Афганистана

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Боевики напали на объект миссии НАТО в афганской столице Кабуле, погиб один военнослужащий.
Как сообщает Report, информацию об этом распространило местное агентство Khaama Press.
По данным агентства, атака произошла в пятницу в 22:15 по местному времени, но известно о ней стало только сегодня.
"Один военнослужащий миссии "Решительная поддержка" погиб, двое боевиков ликвидированы. Мы собираем дальнейшие сведения", - приводит агентство выдержки из заявления.
По данным агентства, нападение началось со взрыва неподалеку от аэропорта Кабула и продолжалось несколько часов. Взрыв стал одним из трёх, произошедших в столице Афганистана в пятницу.
News DepartmentАвтор новости
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