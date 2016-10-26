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    Боевики казнили под Мосулом более 230 человек

    Об этом рассказал иракский депутат

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Боевики группировки ИГИЛ убили в двух районах под Мосулом не менее 232 мирных граждан.

    Как передает Report, об этом рассказал иракский депутат, глава парламентского комитета по правам человека Абдель Рахим аш-Шамри.

    "Боевики ИГИЛ продолжили чинить зверства в провинции Найнава, они казнили 190 человек в районе Хаммам-эль-Алиль после того, как захватили их в разных районах Мосула", — цитирует агентство Sputnik заявление пресс-службы аш-Шамри.

    По данным депутата, еще 42 человека стали жертвами террористов в деревне Эль-Аридж из-за отказа сотрудничать с ИГИЛ.

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