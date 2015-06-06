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    ​Боевики ИГИЛ взяли под контроль ливийский город Харва

    Они опубликовали сообщение о захвате города в социальных сетях

    Баку. 06 Июня. REPORT.AZ/ Боевики «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ) захватили ливийский город Харва.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, факт захвата города подтвердили военные источники, подчеркнув, что боевики взяли под контроль несколько зданий правительства.

    Боевики ИГИЛ опубликовали сообщение о захвате города в социальных сетях.

    Ранее сообщалось, что МИД Ирана считает, что двойственная политика США неэффективна в борьбе с ИГ.

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