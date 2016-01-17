Более 250 человек погибли при атаке боевиков ИГИЛ на стратегический город в Сирии

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки ИГИЛ в субботу, 16 января, напали на сирийский город Дейр-эз-Зор, находящийся под контролем правительственных войск.

Как передает Report, по данным агентства Reuters, жертвами атаки стали по меньшей мере 250 человек, включая бойцов армии и членов их семей.

В то же время Сирийская обсерватория по правам человека, которая следит а ситуацией в стране при помощи обширной сети местных источников, заявила о десятках погибших. «Мы можем подтвердить гибель как минимум 60 человек, но реальное число может быть больше. Точную информацию трудно раздобыть, но погибли десятки людей», — рассказал агентству представитель обсерватории.

Город Дейр-эз-Зор является одним из ключевых в противостоянии с террористами, поскольку он по сути является единственной преградой, мешающей прямому сообщению формальной столицы ИГИЛ в городе Ракка с подконтрольными боевикам территориями в Ираке.