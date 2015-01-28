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    ​Боевики ИГИЛ публично казнили мужчину за "оскорбление Аллаха"

    Перед смертью мужчина кричал: Я вас не прощу, я не тот, кто это сделал

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В сирийском городе Исида боевики террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) публично казнили мужчину за "оскорбление Аллаха".

    Как передает Report, об этом пишет "The Independent".

    Процесс обезглавливания, проходивший на городской площади, местные жители снимали на мобильные телефоны.

    Согласно информации Наблюдательного совета по правам человека в Сирии, перед смертью мужчина пытался сопротивляться и кричал:

    "Я вас не прощу, я не тот, кто это сделал". После обезглавливания боевики скандировали "Аллах велик".

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