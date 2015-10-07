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    ​Боевики ИГИЛ прячутся от российских авиаударов в мечетях

    У нас есть видеоданные о том, что террористы свою технику прячут вокруг мечетей

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Боевики «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ) спасаются от российских авиаударов в мечетях.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замминистра обороны России Анатолий Антонов.

    «У нас есть сегодня данные о том, что террористы прячутся в мечетях. У нас есть данные, видеоданные о том, что террористы свою технику прячут вокруг мечетей», — заявил Антонов.

    Он уточнил, что Россия никогда не будет наносить удары по невоенным объектам.

    «Зная наше бережное, уважительное отношение к мечетям, они прекрасно понимают: мы никогда, ни при каких условиях не нанесем удары по невоенным объектам», — подчеркнул замминистра.

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