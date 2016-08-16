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    Боевики ИГИЛ применили химическое оружие в Алеппо

    Не менее 20 человек пострадали

    Баку. 16 Августа. REPORT.AZ/Боевики террористической группировки ИГИЛ применили химическое оружие в жилых районах сирийского города Алеппо, не менее 20 человек пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщает во вторник телеканал Press TV со ссылкой на источники.

    По данным телеканала, ранее во вторник боевики применили горчичный газ в контролируемом правительством районе на северо-западе Алеппо. Сообщается, что в ходе атаки боевики пользовались минометами.

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