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    ​Боевики ИГИЛ освободили курдского журналиста в Сирии

    Масуд Акиль был захвачен в середине декабря прошлого года

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) отпустили курдского журналиста Масуда Акиля в Сирии.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

    "Он провел ночь на контрольно-пропускном пункте Эль- Яарубия (на сирийско-иракской границе) под защитой курдских бойцов и сейчас вернулся в (город) Камышлы", - говорится в сообщении.

    Отметим, Акиль был захвачен вместе со своим коллегой Фархадом Хамой в середине декабря прошлого года. Информации о судьбе его напарника пока нет.

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