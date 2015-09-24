​Боевики ИГИЛ освободили курдского журналиста в Сирии

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) отпустили курдского журналиста Масуда Акиля в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Он провел ночь на контрольно-пропускном пункте Эль- Яарубия (на сирийско-иракской границе) под защитой курдских бойцов и сейчас вернулся в (город) Камышлы", - говорится в сообщении.

Отметим, Акиль был захвачен вместе со своим коллегой Фархадом Хамой в середине декабря прошлого года. Информации о судьбе его напарника пока нет.