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    ​Боевики ИГИЛ казнили в иракском Мосуле 837 женщин

    Большинство из них были расстреляны

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Боевики ИГИЛ казнили в иракском Мосуле 837 женщин. Именно столько жертв медики насчитали с момента захвата города.

    Как передает Report, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство DPA.

    Большинство были расстреляны после вынесения приговоров шариатским судом, учреждённым террористами.

    Отмечается, что вердикты о казни выносились под разными предлогами. К убийству приговаривались женщины-кандидаты в советы депутатов провинции, госслужащие, а также те, кто работал адвокатами, нотариусами и парикмахерами.

    Второй по величине город Ирака Мосул члены группировки захватили в июне 2014 года.

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