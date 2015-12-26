Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Боевики ИГИЛ казнили в иракском Мосуле 837 женщин. Именно столько жертв медики насчитали с момента захвата города.
Как передает Report, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство DPA.
Большинство были расстреляны после вынесения приговоров шариатским судом, учреждённым террористами.
Отмечается, что вердикты о казни выносились под разными предлогами. К убийству приговаривались женщины-кандидаты в советы депутатов провинции, госслужащие, а также те, кто работал адвокатами, нотариусами и парикмахерами.
Второй по величине город Ирака Мосул члены группировки захватили в июне 2014 года.
News DepartmentАвтор новости
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