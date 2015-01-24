​Боевики ИГИЛ казнили одного японского заложника

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Боевики из группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) предположительно обезглавили одного из двоих захваченных ими в плен граждан Японии.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию SITE, занимающуюся мониторингом деятельности исламистов в сети.

Боевики опубликовали фото убитого журналиста Харуны Юкавы и видео, в котором второй заложник, Кендзи Гото, излагает новые требования ИГИЛ.

Террористы предложили японскому правительству договориться с руководством Иордании, в одной из тюрем которой содержится террористка по имени Саджида ар-Ришави.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихиде Суга озвучил официальную позицию правительства страны: «В интернете появилась информация об убийстве одного из заложников. Мы возмущены появлением такого рода сообщений», — заявил он.

По его словам, японские власти занимаются проверкой поступивших данных