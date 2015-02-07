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    Боевики ИГ заживо сожгли 16 иракцев

    16 жителей Мосула сожжены за отказ cотрудничать с лидером террористов

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Боевики группировки "Исламское государство" (ИГ) cожгли заживо 16 жителей иракского города Мосул за отказ сотрудничать с лидером террористов Абу Бакром аль-Багдади. Об этом сообщает в субботу, 7 февраля, телеканал PressTV со ссылкой на местного чиновника Хамида аль-Азави.

    Представитель администрации заявил, что Мосул, оказавшись под контролем исламистов, превратился в тюрьму под открытым небом. По его словам, местные жители подвергаются пыткам и страдают от бесчинств боевиков. Вместе с тем аль-Азави отметил, что некоторые научные работники и представители духовенства сотрудничают с боевиками, сообщает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

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