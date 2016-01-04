​Боевики ИГ захватили город на побережье Средиземного моря в Ливии

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Боевики группировки "Исламское государство" установили контроль над ливийским городком Бин Джавад, который расположен на побережье Средиземного моря примерно в 100 км к востоку от Сирта, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

В данном населенном пункте проживают немногим более 8 тысяч человек, но контроль над ним имеет стратегическое значение, так как неподалеку находятся морские порты и нефтяные трубопроводы.

Во время войны 2011 года за Бин Джавад велись упорные бои между вооруженными силами правительства Каддафи и оппозиционными группировками.