Боевики ИГ взяли ответственность за субботние теракты в Багдаде

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" взяли на себя ответственность за серию терактов, прогремевших в субботу в иракской столице Багдаде. По последним данным, в результате терактов погибли 40 человек.

Ранее сообщалось о 37 погибших и 85 раненых. Самый мощный взрыв прогремел в районе Нового Багдада. По данным местной полиции, в результате взрыва погибли 22 человека, 45 получили ранения.

Через некоторое время два взрыва произошли в центральной части иракской столицы. По данным полиции, две бомбы взорвались на расстоянии около 25 м, унеся жизни 11 человек, еще 26 человек получили ранения. Еще один теракт произошел на юго-западе Багдада в районе оживлённого рынка, где погибли по меньшей мере четыре человека и 15 были ранены. Некоторые пострадавшие позднее скончались от полученных травм.

Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади приказал с субботы отменить режим комендантского часа, который действовал в иракской столице несколько лет в связи с неблагоприятной обстановкой на фоне постоянных терактов и нападений боевиков, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.