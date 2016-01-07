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    Боевики ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в лагере в Ливии

    В результате взрыва около 200 человек получили ранения, 70 человек погибли

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв грузовика в тренировочном лагере в городе Злитен на северо-западе Ливии, жертвами которого стали 70 человек, сообщает Report со ссылкой на телеканал "Аль-Хадас".

    Заминированный автомобиль взорвался в четверг утром на площади лагеря во время того, как военную подготовку проходили более 100 человек. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, около 200 человек получили ранения в результате взрыва.

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