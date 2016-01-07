Боевики ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в лагере в Ливии

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв грузовика в тренировочном лагере в городе Злитен на северо-западе Ливии, жертвами которого стали 70 человек, сообщает Report со ссылкой на телеканал "Аль-Хадас".

Заминированный автомобиль взорвался в четверг утром на площади лагеря во время того, как военную подготовку проходили более 100 человек. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, около 200 человек получили ранения в результате взрыва.