Боевики ИГ взорвали мечеть у могилы отца Саддама Хусейна

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) взорвали мечеть, возведенную свергнутым президентом Ирака Саддамом Хусейном у могилы своего отца в центре Тикрита, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мечеть Хусейна Аль-Маджида, отца Саддама Хусейна и его гробница превращена взрывом в руины", — цитирует местный источник информагенство Al Mada Press.

По его сведениям, боевики ИГ основательно заминировали мечеть, расположив взрывчатку внутри и снаружи здания по его периметру.

Мечеть Маджида Аль-Хусейна была построена в начале нынешнего века. Проектировал ее лично Саддам Хусейн. Мечеть могла вместить одновременно до трех тысяч молящихся.