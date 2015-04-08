Боевики ИГ взорвали древний замок Баш Тапия в иракском Мосуле

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Боевики экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ) взорвали древний замок Баш Тапиа в иракском городе Мосул - административном центре провинции Найнава. Об этом, как отмечает Report cо ссылкой на ТАСС, заявили в министерстве туризма Ирака.

В специальном заявлении ведомства отмечается, что "экстремисты из ИГ совершили очередное преступление против цивилизации, взорвав замок Баш Тапия в иракском городе Мосул". Как отметили в министерстве, "руины этой крепости всегда ассоциировались у местных жителей с самим городом и его древней историей, а замок являлся своеобразной визитной карточкой Мосула".

Замок Баш Тапия был построен в XII веке. До последнего времени он представлял собой развалины наиболее прочной части древней крепостной стены, возведенной на берегу реки Тигр. Баш Тапия считался главной исторической достопримечательностью города и привлекал в Мосул тысячи туристов со всего Ирака и из соседних стран.