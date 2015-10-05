Боевики ИГ уничтожили Триумфальную арку в Пальмире

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Боевики экстремистской группировки "Исламское государство" взорвали Триумфальную арку эпохи Древнего Рима в городе Пальмира, сообщает сирийское государственное агентство по охране древних памятников.

Как полагают историки, возведенная во II веке нашей эры арка символизировала одну из побед имперского войска, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Ранее боевики уже подорвали два храма на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Боевики "Исламского государства" установили контроль над Пальмирой в середине мая.

Пальмира - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, в городе расположены памятники архитектуры первого и второго века нашей эры: более тысячи колонн, римский акведук, более 500 гробниц. До начала конфликта в Сирии Пальмиру ежегодно посещали более 150 тысяч туристов.

Руководство ЮНЕСКО охарактеризовало утраты древних монументов как трагедию для всего человечества.