Боевики ИГ убили одного из главарей "Талибана" в Пакистане

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировкой ИГ убили одного из высокопоставленных руководителей радикального движения "Талибан" в городе Пешавар на северо-западе Пакистана.

Как передает Report, об этом сoобщает агентство Рейтер со ссылкой на афганских талибов.

Как сообщил агентству источник из "Талибана" в субботу, Маулви Дауд (Maulvi Daud) был убит в столкновении между группировками на окраине города. Кроме того, были убиты еще два человека.

Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид (Zabihullah Mujahid) подтвердил смерть Дауда, отмечает агентство.