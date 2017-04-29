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    Боевики ИГ убили одного из главарей "Талибана" в Пакистане

    Маулви Дауд был убит в столкновении между группировками

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировкой ИГ убили одного из высокопоставленных руководителей радикального движения "Талибан" в городе Пешавар на северо-западе Пакистана.

    Как передает Report, об этом сoобщает агентство Рейтер со ссылкой на афганских талибов.

    Как сообщил агентству источник из "Талибана" в субботу, Маулви Дауд (Maulvi Daud) был убит в столкновении между группировками на окраине города. Кроме того, были убиты еще два человека.

    Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид (Zabihullah Mujahid) подтвердил смерть Дауда, отмечает агентство.

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