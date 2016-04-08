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    Боевики ИГ убили 175 человек, похищенных в пригороде Дамаска

    Рабочие цементного завода компании Бадиа исминт были захвачены боевиками в минувший понедельник

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 175 человек, похищенных боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в пригороде Дамаска, были убиты, сообщает Report со ссылкой на  Sky News - Arabia.

    Рабочие цементного завода компании "Бадиа исминт" в районе Абу-Шаммат города Думейр  в 35 км от Дамаска были захвачены боевиками в минувший понедельник. В общей сложности в руках исламистов оказалось 340 человек.

    Позднее арабские СМИ сообщали, что более 100 из них удалось сбежать.

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