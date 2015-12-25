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    Боевики ИГ отпустили еще 25 христиан-ассирийцев в Сирии

    Общее число освобожденных достигло 148 человек

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Представители ассирийской общины сообщили о том, что боевики террористической группировки "Исламское государство" освободили еще 25 христиан-ассирийцев в Сирии, пишет Report со ссылкой на Associated Press.

    В Ассирийской сети по защите прав человека сообщили, что освобожденные прибыли в христианский город Тель-Тамр. Отмечается, что 16 из 25 человек - дети и их матери.

    Таким образом, общее число освобожденных достигло 148 человек.

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