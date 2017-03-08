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    Боевики ИГ обстреляли ракетами Дейр-эз-Зор, пострадали 25 человек

    Большинство пострадавших — дети

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ В сирийском Дейр-эз-Зор в результате обстрела боевиками ИГ 25 человек получили ранения различной степени тяжести.

    Как передает Report, об этом сoобшил SANA.

    По данным агентства, большинство пострадавших — дети. Выпущенные террористами снаряды разорвались на территории кварталов Эль-Кусур и Эль-Джаура.

    Другие подробности случившегося и данные о возможных погибших пока не приводятся.

    Также агентство сообщает, что при обстреле террористами Дамаска погибла женщина, шесть человек пострадали.

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