Боевики ИГ обстреляли ракетами Дейр-эз-Зор, пострадали 25 человек

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ В сирийском Дейр-эз-Зор в результате обстрела боевиками ИГ 25 человек получили ранения различной степени тяжести.

Как передает Report, об этом сoобшил SANA.

По данным агентства, большинство пострадавших — дети. Выпущенные террористами снаряды разорвались на территории кварталов Эль-Кусур и Эль-Джаура.

Другие подробности случившегося и данные о возможных погибших пока не приводятся.

Также агентство сообщает, что при обстреле террористами Дамаска погибла женщина, шесть человек пострадали.