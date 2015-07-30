Боевики "Боко Харам" зарезали 10 рыбаков у озера Чад в Нигерии

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Члены радикальной исламистской группировки "Боко Харам" убили 10 рыбаков в селении неподалеку от города Бага на берегу озера Чад в северо-восточной части Нигерии.

Как передает Report, об этом сообщает в четверг агентство Франс Пресс.

"Боевики "Боко Харам" напали на три деревни на берегу озера Чад и зарезали 10 человек, все жертвы были рыбаками", - заявил агентству глава объединения рыбаков штата Борно Абубакар Гаманди (Abubakar Gamandi).

Гаманди добавил, что боевики не стали использовать огнестрельное оружие, чтобы не привлечь внимание солдат из близлежащего города Бага.

По сообщению агентства, жители деревень были вынуждены покинуть свои дома из-за частых нападений боевиков в начале года. Но в последнее время рыбаки стали возвращаться в селения, где они могут заработать рыбной ловлей и последующей продажей своего улова в городах.