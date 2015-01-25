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    ​Боевики "Боко Харам" захватили город Монгуно в Нигерии

    Население Монгуно составляет 100 тыс. человек

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Боевики радикальной исламистской группировки "Боко Харам" в результате ожесточенных боестолкновений с нигерийскими правительственными войсками захватили город Монгуно на северо-востоке Нигерии.

    Как передает Report, об этом сообщает Franc-Press.

    "Монгуно пал", — заявил высокопоставленный военный на условиях анонимности, так как не имел полномочий предоставлять информацию СМИ.

    Население Монгуно составляет 100 тыс. человек.

    Ранее сообщалось, что военные Нигерии отразили нападение боевиков на город Майдугури (штат Борно).

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