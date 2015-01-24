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    ​Боевики "Боко Харам" сожгли деревню на севере Нигерии

    Боевики атаковали деревню вблизи города Майдугури на северо-востоке страны, открыв огонь по ее жителям

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Нигерии боевики радикальной исламистской группировки "Боко Харам" атаковали деревню вблизи города Майдугури на северо-востоке страны, открыв огонь по ее жителям.

    Как сообщает Report со ссылкой на BBC, по меньшей мере 15 человек погибли в результате этого нападения, сообщают местные власти.

    Нападение связывают с предстоящим визитом сюда президента страны Гудлака Джонатана, который начинает свою кампанию за переизбрание на пост главы государства.

    Местные власти призвали жителей уважительно отнестись к визиту президента - на фоне недавних акций протеста с призывами защитить мирное население от акций боевиков группировки "Боко Харам".

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