​Боевики "Боко Харам" сожгли деревню на севере Нигерии

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Нигерии боевики радикальной исламистской группировки "Боко Харам" атаковали деревню вблизи города Майдугури на северо-востоке страны, открыв огонь по ее жителям.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, по меньшей мере 15 человек погибли в результате этого нападения, сообщают местные власти.

Нападение связывают с предстоящим визитом сюда президента страны Гудлака Джонатана, который начинает свою кампанию за переизбрание на пост главы государства.

Местные власти призвали жителей уважительно отнестись к визиту президента - на фоне недавних акций протеста с призывами защитить мирное население от акций боевиков группировки "Боко Харам".