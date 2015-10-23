​Боевики "Боко Харам" обезглавили девять человек, в том числе женщин и детей

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере девять человек обезглавили боевики террористической группировки "Боко Харам" в северной части Камеруна, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Среди погибших числятся две девочки и четыре женщины. Также сообщается о 20 похищенных.

По информации агентства, около 20 боевиков на мотоциклах напали на населенный пункт Керава. Члены группировки не встретили значительного сопротивления, поскольку силы безопасности поздно прибыли на место происшествия.

Радикальная группировка "Боко Харам" стоит за большинством терактов, которые регулярно совершаются в Нигерии, Камеруне и соседних странах.