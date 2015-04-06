Боевики "Боко харам" напали на населенный пункт на северо-востоке Нигерии, есть жертвы

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Боевики радикальной группировки "Боко харам" совершили новое вооруженное нападение, атаковав населенный пункт Кваджаффа (штат Борно) на северо-востоке Нигерии. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, сообщили в понедельник представители местной общины.

Экстремисты открыли огонь по мирным людям и подожгли дома. Точное число жертв пока не установлено. Очевидцы говорят как минимум о двух десятках погибших. Совершив убийства и поджоги, боевики покинули Кваджаффу.

Напомним, "Боко харам" ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса) стремится создать на северо-востоке Нигерии исламский халифат и ввести нормы шариата (исламского права).