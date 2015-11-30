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    Боевики "Боко харам" атаковали деревню на юго-востоке Нигера, есть убитые и раненые

    Вооруженные автоматами экстремисты во время нападения сожгли около пятидесяти жилых строений

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере, четыре человека погибли, еще двое получили ранения в результате вооруженного нападения боевиков радикальной группировки "Боко харам" на деревню в провинции Диффа на юго-востоке Нигера.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в понедельник представители местных властей.

    По их словам, вооруженные автоматами экстремисты во время нападения сожгли около пятидесяти жилых строений. Отступая, они скрылись на территории соседней Нигерии. В настоящее время в зону эскалации насилия направлены дополнительные отряды правительственных войск.

    На минувшей неделе боевики "Боко харам" атаковали деревню Вогом в той же провинции Диффа, убив 18 человек из числа местных жителей.

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