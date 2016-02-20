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    Боевики "Аль-Каиды" захватили прибрежный город Ахвар на юге Йемена

    Ахвар является важным географическим узлом между крупным портовым городом Эль-Мукалла и Зинджибаром

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Боевики группировки "Аль-Каида" на Аравийском полуострове в Йемене захватили город Ахвар, который расположен в южной провинции Абьян на побережье Аденского залива.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

    "Десятки боевиков взяли под контроль город Ахвар", - говорится в сообщении.

    Ахвар, в котором проживают порядка 30 тысяч человек, является важным географическим узлом между крупным портовым городом Эль-Мукалла и Зинджибаром на побережье Аденского залива. Падение Ахвара является еще одним успехом боевиков, которые воспользовались гражданской войной в стране и совершают нападения на населенные пункты, отмечает агентство.

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