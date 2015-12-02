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    Боевик ИГ случайно подорвал себя выстрелом из гранатомета - ВИДЕО

    Где и когда был снят видеоролик, издание не уточняет

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Предполагаемый боевик террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) случайно подорвал себя выстрелом из гранатомета. Как передает Report, об этом пишет The Mirror.

    На видеоролике, опубликованном изданием, мужчина в комнате, одна из стен которой пробита взрывом, решил продемонстрировать работу с гранатометом, в частности подготовку к выстрелу. Террорист прицелился в отверстие в стене и спустил курок, однако что-то пошло не так и граната взорвалась прямо в комнате, заполонив ее дымом и обломками.

    Где и когда был снят видеоролик,  издание не уточняет.

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