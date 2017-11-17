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    Боевая подлодка с 44 людьми не выходит на связь у берегов Аргентины

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Военно-морские силы Аргентины в твиттере сообщили о начале поисков боевой подводной лодки "Сан-Хуан", которая перестала выходить на связь у берегов страны.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru. 

    "ВМС проводят действия, чтобы восстановить связь с подлодкой "Сан-Хуан", потерянную во время ее перехода из Ушуайи в Мар-дель-Плату", - говорится в тексте сообщения.

    Отмечается, что самолеты и корабли ВМС в данный момент находятся в зоне последнего зафиксированного местонахождения подлодки.

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