​Boeing заключил с Саудовской Аравией договор на поставку 1000 ракет

Американский авиастроительный концерн Boeing поставит Саудовской Аравии более 1000 новых противовоздушных и противокорабельных ракет, а также проведет модернизацию ракет, приобретенных ранее. Как передает Report, об этом сообщили в министерстве обороны США.

Общая стоимость контракта составила в пересчете около 1,85 млрд евро. Соглашения о поставке противокорабельных ракет Boeing заключил также с Бразилией, Катаром и Таиландом.

Из-за скандала с крушением двух самолетов Boeing 737 MAX концерн оказался в глубоком кризисе. В октябре 2018 года его самолет Max 8 потерпел крушение в Индонезии, в результате чего погибли 189 человек.

В марте 2019 года вследствие аварии еще одного авиалайнера Boeing в Эфиопии погибли 157 человек. В декабре Boeing приостановил производство самолетов 737 Max, эксплуатация самолетов этой модели запрещена во всем мире.