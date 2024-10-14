Boeing отложит на 2026 год поставки новых лайнеров 777X из-за забастовок и убытков

Корпорация Boeing отложит поставки новых лайнеров модели 777X на год на фоне продолжающейся с сентября забастовки и рекордных убытков в третьем квартале.

Корпорация Boeing отложит поставки новых лайнеров модели 777X на год на фоне продолжающейся с сентября забастовки и рекордных убытков в третьем квартале.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По информации, компания уже уведомила своих клиентов о значительных задержках поставок. Так, первые поставки джетов 777X состоятся только в 2026 году из-за проблем в разработке, приостановки испытаний и прекращения производства на фоне забастовки.

В Boeing также уточнили, что корпорация не сможет завершить проект по переоборудованию самолетов модели 767 в грузовую модификацию ранее 2027 года, так как только к этому времени планируется окончание производства оставшихся 29 судов. Кроме того, по предварительным данным убытки компании за третий квартал составят порядка $5 млрд.

Генеральный директор Boeing Келли Ортберг в своем заявлении также сообщил о намерении компании сократить 17 тыс. рабочих мест, что соответствует примерно 10% от общей численности ее сотрудников по всему миру.