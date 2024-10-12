Boeing объявил о сокращении 10% сотрудников компании

Американская авиастроительная корпорация Boeing сократит штат своих сотрудников на 10% на фоне сложного положения компании.
Как передает Report, об этом заявил генеральный директор компании Келли Ортберг, слова которого опубликовала пресс-служба компании.
"Нам необходимо изменить уровень нашей рабочей силы, чтобы привести его в соответствие с финансовой реальностью и более сфокусированному набору приоритету. В грядущие месяцы мы планируем сократить число наших сотрудников примерно на 10%. Сокращения в том числе затронут руководство, менеджеров и работников", - говорится в сообщении.
Таким образом под угрозой сокращения окажутся порядка 17 тыс. сотрудников Boeing.
Ортберг указал, что Boeing находится в сложной позиции и сложно преувеличить вызовы, с которыми сталкивается компания.
"Восстановление нашей компании требует сложных решений и нам придется делать структурные изменения для того, чтобы оставаться конкурентноспособными", - добавил он.
В качестве примеров проблем глава Boeing выделил задержку с производством авиалайнеров 777X и грузовых самолетов модели 767.