BMW отзывает более 320 тысяч авто в Европе

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Германский автопроизводитель BMW отзывает 323,7 тыс. автомобилей в Европе из-за возможной неисправности в системе отвода отработавших газов. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Отзыв коснется моделей 3-6 серий, а также серий Х3 - Х6. Компания проверит систему и в случае необходимости заменит компонент. Ранее по этой причине производитель отозвал 106 тыс. машин в Южной Корее.

По данным СМИ, там данная проблема стала причиной 30 случаев возгорания.

Официальных комментариев от BMW не поступало.