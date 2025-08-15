Bloomberg: Выбор Аляски для саммита стал вызовом для Секретной службы США

О нас

15 августа 2025 г. 02:19
Решение провести встречу лидеров России и США на Аляске стало непростым вызовом для американской Секретной службы.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, подготовку к саммиту можно сравнить с "полномасштабным спринтом, умещенным в одну неделю". И хотя проведение встречи на американской территории позволяет Секретной службе перемещать все необходимые ресурсы без ограничений, географическое расположение Аляски "само по себе стало определенной проблемой". В Анкоридж необходимо было направить сотни агентов Секретной службы, обеспечить их средствами передвижения и жильем. Рынок аренды автомобилей в Анкоридже небольшой, поэтому агентам пришлось перебрасывать в город транспорт из других частей штата и даже страны.

Кроме того, одновременно с обеспечением безопасности на Аляске Секретная служба занимается подготовкой к неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится в Нью-Йорке в сентябре, отмечает агентство.

