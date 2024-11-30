Bloomberg указал на "самый сильный сигнал" Зеленского по отказу от территорий

Владимир Зеленский послал самый сильный на данный момент "сигнал" о своей готовности прекратить конфликт "без возвращения всех утраченных территорий".

Владимир Зеленский послал самый сильный на данный момент "сигнал" о своей готовности прекратить конфликт "без возвращения всех утраченных территорий".

Как передает Report, такое мнение выразило агентство Bloomberg в связи с его заявлениями о зонтике НАТО.

Агентство считает, что в украинском конфликте намечается переломный момент, поскольку российские войска уверенно продвигаются на востоке, а избранный президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании обещал положить конец боевым действиям.

Напомним, что Зеленский ранее в интервью телеканалу Sky New допустил остановку "горячей фазы" конфликта в том случае, если подконтрольные Киеву территории возьмут под зонтик НАТО.

Ранее украинские власти регулярно заявляли, что Украина не может быть принята в НАТО частично, а конфликт будет продолжаться до достижения ею границ 1991 года. Лишь на этой неделе глава офиса Зеленского Андрей Ермак допустил, что Украина может начать переговоры с Россией, не требуя отвода ее войск к границам 1991 года. По его словам, ситуация должна вернуться к состоянию, по крайней мере, на 23 февраля 2022 года.