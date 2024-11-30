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Bloomberg указал на "самый сильный сигнал" Зеленского по отказу от территорий

Bloomberg указал на "самый сильный сигнал" Зеленского по отказу от территорий Владимир Зеленский послал самый сильный на данный момент "сигнал" о своей готовности прекратить конфликт "без возвращения всех утраченных территорий".
Другие страны
30 ноября 2024 г. 21:44
Bloomberg указал на самый сильный сигнал Зеленского по отказу от территорий

Владимир Зеленский послал самый сильный на данный момент "сигнал" о своей готовности прекратить конфликт "без возвращения всех утраченных территорий".

Как передает Report, такое мнение выразило агентство Bloomberg в связи с его заявлениями о зонтике НАТО.

Агентство считает, что в украинском конфликте намечается переломный момент, поскольку российские войска уверенно продвигаются на востоке, а избранный президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании обещал положить конец боевым действиям.

Напомним, что Зеленский ранее в интервью телеканалу Sky New допустил остановку "горячей фазы" конфликта в том случае, если подконтрольные Киеву территории возьмут под зонтик НАТО.

Ранее украинские власти регулярно заявляли, что Украина не может быть принята в НАТО частично, а конфликт будет продолжаться до достижения ею границ 1991 года. Лишь на этой неделе глава офиса Зеленского Андрей Ермак допустил, что Украина может начать переговоры с Россией, не требуя отвода ее войск к границам 1991 года. По его словам, ситуация должна вернуться к состоянию, по крайней мере, на 23 февраля 2022 года.

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