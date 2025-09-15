Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар

    Bloomberg: Уиткофф продал долю в своей риелторской компании за $120 млн

    Другие страны
    • 15 сентября, 2025
    • 02:58
    Bloomberg: Уиткофф продал долю в своей риелторской компании за $120 млн

    Cпецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф продал долю в своей компании Witkoff Group за $120 млн.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на финансовую декларацию.

    По его сведениям, Уиткофф пошел на такой шаг, чтобы избежать потенциального конфликта интересов между его работой в американской администрации и предпринимательской деятельностью, декларация была подана в августе. В документе указывается 30 июня как дата начала работы в качестве спецпосланника президента США по миротворческим миссиям, отмечает агентство. При этом работать в команде американского лидера Дональда Трампа Уиткофф начал еще до инаугурации.

    Задекларированные активы спецпосланника, указывает Bloomberg, превышают $350 млн. В числе прочего у Уиткоффа есть доля в компаниях SpaceX, Cisco Systems и Uber Technologies. Спецпосланник также указал наличие у него долгов на более чем $31 млн, большая часть этой суммы связана с кредитами на покупку самолета.

    Стивен Уиткофф Cпецпосланник президента США Witkoff Group продажа компании
    Uitkoff daşınmaz əmlak şirkətindəki payını 120 milyon dollara satıb

    Последние новости

    02:58

    Bloomberg: Уиткофф продал долю в своей риелторской компании за $120 млн

    Другие страны
    02:25

    Глава МИД Германии: Страны НАТО должны усилить давление на Россию

    Другие страны
    02:04

    В Китае усомнились в пользе ИИ для военных подлодок

    Другие страны
    01:38

    "Барселона" разгромила "Валенсию" в матче чемпионата Испании

    Другие
    01:10

    Bild: Главой контрразведки ФРГ назначат выходца из Турции

    Другие страны
    00:51

    СМИ: В США задержали осквернившего мемориал памяти Чарли Кирка

    Другие страны
    00:27

    Президент Алжира утвердил состав нового правительства

    Другие страны
    00:09

    В Гяндже завершился турнир по плаванию "Ganja Cup 2025"

    Командные
    00:00

    Минуло 107 лет со дня освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации

    Внутренняя политика
    Лента новостей