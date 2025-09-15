Bloomberg: Уиткофф продал долю в своей риелторской компании за $120 млн

Cпецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф продал долю в своей компании Witkoff Group за $120 млн.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на финансовую декларацию.

По его сведениям, Уиткофф пошел на такой шаг, чтобы избежать потенциального конфликта интересов между его работой в американской администрации и предпринимательской деятельностью, декларация была подана в августе. В документе указывается 30 июня как дата начала работы в качестве спецпосланника президента США по миротворческим миссиям, отмечает агентство. При этом работать в команде американского лидера Дональда Трампа Уиткофф начал еще до инаугурации.

Задекларированные активы спецпосланника, указывает Bloomberg, превышают $350 млн. В числе прочего у Уиткоффа есть доля в компаниях SpaceX, Cisco Systems и Uber Technologies. Спецпосланник также указал наличие у него долгов на более чем $31 млн, большая часть этой суммы связана с кредитами на покупку самолета.