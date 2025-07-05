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Bloomberg: Страны БРИКС намерены осудить односторонние меры в экономике

Bloomberg: Страны БРИКС намерены осудить односторонние меры в экономике Главы государств БРИКС намерены по итогам саммита в Рио-де-Жанейро принять заявление, в котором будет выражено недовольство односторонними принудительными экономическими мерами.
Другие страны
5 июля 2025 г. 00:12
Bloomberg: Страны БРИКС намерены осудить односторонние меры в экономике

Главы государств БРИКС намерены по итогам саммита в Рио-де-Жанейро принять заявление, в котором будет выражено недовольство односторонними принудительными экономическими мерами.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его сведениям, страны БРИКС хотят включить в текст итогового документа осуждение "односторонних принудительных мер, которые противоречат международному праву". Помимо этого, в коммюнике планируется добавить пункт о "серьезной обеспокоенности" односторонними пошлинами и нетарифными мерами.

Как указывает агентство, несмотря на то, что в документе не планируется указывать какую-то страну напрямую, однако члены БРИКС в данных формулировках "явно указывают на Соединенные Штаты в свете введения президентом США Дональдом Трампом односторонних тарифов по всему миру".

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