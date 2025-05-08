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Bloomberg: США пересматривают нормы экспорта чипов

Bloomberg: США пересматривают нормы экспорта чипов Администрация президента США Дональда Трампа планирует отказаться от принятого при прошлом американском лидере Джо Байдене правила экспорта произведенных в стране чипов для технологий искусственного интеллекта (ИИ).
Другие страны
8 мая 2025 г. 04:24
Bloomberg: США пересматривают нормы экспорта чипов

Администрация президента США Дональда Трампа планирует отказаться от принятого при прошлом американском лидере Джо Байдене правила экспорта произведенных в стране чипов для технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Оно отмечает, что пересмотр норм экспортного контроля совпал с подготовкой визита Трампа на Ближний Восток. Некоторые страны региона, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, ранее выражали недовольство рестрикциями на покупку ИИ-чипов у американских фирм. Теперь они получат возможность согласовать с Вашингтоном новые, более выгодные условия поставок, пишет агентство.

По его данным, принятое при Байдене решение разделить страны, импортирующие американские чипы, на три категории по уровню рестрикций, вероятно, не вступит в силу 15 мая, как ожидалось ранее. Россия, Иран, Китай и ряд других государств были включены Байденом в третью категорию стран, на которые распространялись максимальные запреты. Как пишет Bloomberg, администрация Трампа активно работает над новым правилом, предусматривающим отказ от категорий и введение отдельных экспортных ограничений в отношении стран, переправляющих американские микросхемы в Китай, например Малайзии и Таиланда.

"Правило поставок чипов в сфере ИИ Байдена чересчур сложное, чересчур бюрократическое и помешает развитию американских инноваций. Мы заменим его гораздо более простым правилом, которое обеспечит США превосходство в области ИИ", - заявил изданию пресс-секретарь Бюро по вопросам промышленности и безопасности при Министерстве торговли США.

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