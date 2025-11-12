Bloomberg: США изучают возможность строительства военной базы рядом с Газой

Американские военные рассматривают возможность строительства военной базы рядом с сектором Газа, которая сможет вместить порядка 10 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его сведениям, ВМС США запросили смету у ряда компаний на строительство неподалеку от сектора Газа "временной автономной военной базы с 10 тыс. квадратных футов (929 кв. м - ред.) офисного пространства, способной обслуживать 10 тыс. служащих на срок в 12 месяцев". От подрядчиков требуется построить базу "под ключ", а затем предоставить услуги по ее снабжению электроэнергией, продовольствием, водоснабжением, а также связью.

Неназванное должностное лицо американской администрации сообщило агентству, что запрос военных США представляет собой шаг в сторону предварительного планирования по созданию базы для международных сил по стабилизации.