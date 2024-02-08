Bloomberg: Ситуация в Красном море продолжает ухудшаться

Ситуация с безопасностью судоходства в Красном море продолжает ухудшаться, несмотря на действия Запада против мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".

Ситуация с безопасностью судоходства в Красном море продолжает ухудшаться, несмотря на действия Запада против мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Мы не увидели пика угрозы, скорее наоборот, - заявил генеральный директор корпорации AP Moller-Maersk Винсент Клерк агентству. "Оружие, которое используется [хуситами] для этих атак [против судов в Красном море], становится разнообразней, и нет четкого понимания, когда и как международное сообщество сможет гарантировать безопасный проход [судов через Красное море и Аденский залив]", - добавил он.

По мнению генерального директора судоходно-логистической компании Norden Яна Ринбо, ситуацию в Красном море стабилизировать не удалось. "Наоборот, ситуация только обостряется. За свои 29 лет работы в судоходстве я не видел ничего подобного", - приводит его слова Bloomberg.

По информации агентства, японская судоходная компания Mitsui O. S. K. Lines заявила, что изменит маршруты своих судов как минимум в течение следующих 2-3 месяцев.