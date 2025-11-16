Bloomberg: Корабли КНР вошли в территориальные воды Японии

Несколько китайских кораблей прошли через контролируемые Японией воды в Восточно-Китайском море.

Об этом Report передает со ссылкой на Bloomberg.

Инцидент произошел на фоне обострения напряженности между Токио и Пекином из-за заявлений премьер-министра Японии Санаэ Такаити относительно Тайваня.

Четыре вооруженных судна береговой охраны Китая вошли в территориальные воды Японии утром 16 ноября. По данным японской береговой охраны, судна перед этим прошли вокруг спорных островов Сенкаку (китайское название – Дяоюйдао).

Пекин, в свою очередь, утверждает, что корабли осуществляли патрулирование в рамках защиты своих территориальных прав в спорных водах.

Ранее премьер Японии заявила, что применение военной силы в конфликте из-за Тайваня может быть расценено со стороны Токио как "ситуация, угрожающая выживанию", и такая классификация дала бы ему юридическое обоснование для вмешательства. Эти заявления привели к дипломатическому скандалу между сторонами.