Bloomberg: Корабли КНР вошли в территориальные воды Японии

    Другие страны
    • 16 ноября, 2025
    • 15:35
    Несколько китайских кораблей прошли через контролируемые Японией воды в Восточно-Китайском море.

    Об этом Report передает со ссылкой на Bloomberg.

    Инцидент произошел на фоне обострения напряженности между Токио и Пекином из-за заявлений премьер-министра Японии Санаэ Такаити относительно Тайваня.

    Четыре вооруженных судна береговой охраны Китая вошли в территориальные воды Японии утром 16 ноября. По данным японской береговой охраны, судна перед этим прошли вокруг спорных островов Сенкаку (китайское название – Дяоюйдао).

    Пекин, в свою очередь, утверждает, что корабли осуществляли патрулирование в рамках защиты своих территориальных прав в спорных водах.

    Ранее премьер Японии заявила, что применение военной силы в конфликте из-за Тайваня может быть расценено со стороны Токио как "ситуация, угрожающая выживанию", и такая классификация дала бы ему юридическое обоснование для вмешательства. Эти заявления привели к дипломатическому скандалу между сторонами.

