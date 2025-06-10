Bloomberg: Главу Минфина США продвигают на пост председателя ФРС

Советники в администрации президента США Дональда Трампа все активнее продвигают кандидатуру министра финансов Скотта Бессента на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС).

Советники в администрации президента США Дональда Трампа все активнее продвигают кандидатуру министра финансов Скотта Бессента на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отметим, что срок полномочий нынешнего главы ФРС Джером Пауэлл истекает в мае 2026 года. По словам Трампа, имя преемника будет объявлено "в самое ближайшее время". Среди рассматриваемых кандидатур бывший член Совета управляющих ФРС Кевин Уорш, которого Трамп прочил на должность министра финансов. Теперь в перечень включен Бессент, утверждают источники агентства.

Министр финансов США играет ключевую роль в процессе подбора главы ФРС. Бессент возглавляет экономический блок администрации и активно участвует в переговорах по торговой сделке с Китаем. По словам бывшего главного советника Трампа (2017 г.) Стива Бэннона, "Бессент доказал, что способен реализовывать повестку президента даже в условиях нестабильности", и является "надежным выбором для мировых финансовых рынков".

Напомним, что Трамп регулярно критиковал Пауэлла за нежелание снижать процентные ставки. В 2025 году ФРС оставляла ставки без изменения на фоне неопределенности, вызванной тарифной политикой администрации США. Политика будущего главы ФРС, отмечает Bloomberg, станет важным сигналом для рынков, ожидающих подтверждения независимости регулятора.