Bloomberg: Глава МВФ намерена посетить Украину

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева намерена посетить Украину, чтобы "поддержать амбиции Киева по получению нового кредитного пакета".

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

По данным СМИ, точная дата визита еще не определена.

"Наши сотрудники продолжают активно взаимодействовать с украинскими властями по вопросам макроэкономической политики, направленной на поддержание стабильности, финансирование основных расходов и восстановление приемлемого уровня задолженности, с целью дальнейшей поддержки со стороны МВФ", - заявил Bloomberg неназванный представитель финучреждения.

Правительство Украины, которое в значительной степени зависит от международной помощи для поддержания своих финансов, намерено получить второй пакет помощи от МВФ после получения большей части финансирования в рамках предыдущей программы на сумму 15,6 млрд долларов, представленной в 2023 году.

"Переговоры по следующему пакету могут оказаться сложными, поскольку МВФ нужны гарантии от союзников Украины в том, что они начнут использовать замороженные активы российского Центробанка, чтобы обеспечить стране десятки миллиардов долларов финансирования", - пишет Bloomberg.