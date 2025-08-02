Bloomberg: ФБР скрыло имя Трампа в бумагах по делу Эпштейна

Федеральное бюро расследований (ФБР) вымарало имя американского лидера Дональда Трампа и других известных людей из документов по делу обвиненного в растлении несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна.

Федеральное бюро расследований (ФБР) вымарало имя американского лидера Дональда Трампа и других известных людей из документов по делу обвиненного в растлении несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, документы были отредактированы, когда ФБР готовило их к возможной публикации. Поскольку Трамп и некоторые другие упоминаемые в документах люди были частными лицами на момент начала федерального расследования в отношении Эпштейна в 2006 году, их имена было решено скрыть. Впоследствии ФБР и Минюст сочли, что обнародование этих бумаг не будет "целесообразным и оправданным".

Агентство подчеркивает, что упоминание в документах нельзя считать свидетельством причастности к преступной деятельности финансиста.