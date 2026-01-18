Bloomberg: ФБР призвало агентов отправиться в Миннеаполис на фоне протестов

ФБР просит агентов со всей территории США приехать для выполнения временных обязанностей в Миннеаполис, штат Миннесота, где проходят массовые протесты и беспорядки.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По словам источников агентства, в последние дни ФБР разослало сообщения агентам по всей стране с просьбой о помощи в поиске добровольцев для временного перевода в город. В сообщениях не упоминались конкретно протесты против Иммиграционной и таможенной службы, которые обострились в городе, и не уточнялось, для чего именно было направлено это задание, добавили источники.

На этой неделе директор ФБР Каш Патель и заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш посетили Миннеаполис. После этого Патель заявил, что ФБР "ужесточает меры против участников насильственных беспорядков и расследует сети финансирования, поддерживающие преступников, и уже произведено несколько арестов".

Миннесота находится в центре внимания администрации США с декабря, когда министерство внутренней безопасности начало операцию по ужесточению иммиграционного контроля, которая привела к аресту сотен людей и сопровождалась столкновениями между федеральными агентами и протестующими.